Новак провел совещание оргкомитета по подготовке к 400-летию Красноярска

КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел выездное совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска, сообщает пресс-служба губернатора края.

В 2028 году исполняется 400 лет со дня основания Красноярска. Указом президента России Владимира Путина событию присвоен статус федерального уровня.

"Новак провел выездное совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска. Вместе с губернатором... Михаилом Котюковым, представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти он оценил ход работ на инфраструктурных объектах краевой столицы, включенных в план подготовки к юбилейной дате", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вице-премьер осмотрел ключевой проект развития транспортной инфраструктуры Красноярска — строительство метротрамвая. Протяженность первой линии составит чуть более 11 километров, маршрут включит 6 станций.

Еще один из знаковых объектов, который возводится к 400-летию Красноярска, это культурное пространство "Суриков-центр". Готовность здания к настоящему моменту составляет 46%. Работы планируется завершить до конца 2027 года. В центре откроются залы, оснащенные современным оборудованием для постоянной и временных экспозиций, лекторий-концертный зал, художественная мастерская, библиотека, рабочая зона для посетителей, фондохранилища.

В центре города, уточнили в пресс-службе, представители оргкомитета осмотрели объекты культурного наследия, фасады которых планируется восстановить, оценили благоустройство в Центральном парке Красноярска. За время реконструкции там обустроены новые пешеходные дорожки, скейт-парк, детские площадки, установлены малые архитектурные формы и обновлена часть зеленых насаждений.

"Я был в парке год назад и не могу не отметить, что на этом объекте произошли серьезные изменения. Парк преобразился к лучшему, при этом сохранил свою особенную атмосферу", – цитирует Новака пресс-служба.

По каждому объекту он дал представителям федеральных министерств ряд поручений. В частности, для модернизации Красноярского ипподрома необходимо в максимально короткие сроки определить источник финансирования и детализировать дорожную карту.

По словам Новака, основная цель работы - это не само празднование, а обновление города и улучшение качества жизни красноярцев.

"Все объекты, которые мы сегодня посетили, строятся и реконструируются именно с этой целью. Есть пока вопросы по некоторым проектам, будем искать пути решения, чтобы все запланированные инициативы были своевременно реализованы. Сегодня во время посещения объектов, на мой взгляд, оргкомитетом были приняты правильные эффективные решения, которые обеспечат новый облик города на многие годы", - рассказал вице-премьер.

На заседании оргкомитета в национальном центре "Россия" на Енисее присутствовали представители крупных госкопораций. Компании берут на себя ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, строительство гостиничных комплексов, спортивных центров, парков и скверов, благоустройство общественных пространств. Заключено более 11 соглашений на сумму более 14 миллиардов рублей.

"В рамках подготовки 400-летия по 20 мероприятиям на общую сумму более 18 миллиардов рублей работы мы уже завершили", - отметил глава региона.