Небензя посоветовал Мельнику сверяться с первоисточниками при цитировании
02:22 20.05.2026 (обновлено: 11:56 20.05.2026)
Небензя посоветовал Мельнику сверяться с первоисточниками при цитировании

Небензя: Мельнику следует сверяться с первоисточниками при цитировании поговорок

  • Василий Небензя посоветовал Андрею Мельнику сверяться с первоисточником при использовании русских поговорок.
  • Украинский постпред в ходе заседаний СБ ООН обращался к крылатым выражениям и поговоркам на русском, например, процитировал фразу из фильма "Место встречи изменить нельзя", но при переводе на английский слово "бублик" превратилось в "бейгл".
ООН, 20 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал своему украинскому коллеге Андрею Мельнику сверяться с первоисточником, когда тот использует русские поговорки.
Мельник в ходе ряда заседаний СБ ООН обращался к крылатым выражениям и поговоркам на русском. В декабре, например, он процитировал фразу из фильма "Место встречи изменить нельзя" про "дырку от бублика". При переводе на английский "бублик" превратился в "бейгл".
"Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника, а то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными", — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
