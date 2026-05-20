В Красноярском крае на нацпроекты в 2025 г потратили 47 млрд руб

КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Реализация национальных проектов в Красноярском крае в 2025 году обошлась бюджету в 47 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба краевого министерства финансов.

Отчет об исполнении краевого бюджета за 2025 год рассмотрели в среду на заседании члены регионального правительства и представили в краевой парламент проект закона. Главным результатом стало сохранение устойчивости финансовой системы и сбалансированности бюджета.

По данным пресс-службы, исполнение краевого бюджета по доходам в 2025 году составило 459,4 млрд рублей, из них собственные доходы края – 416,1 млрд рублей. Прирост с учетом федеральной поддержки к 2024 году – более 30 млрд рублей. Стабильность доходной базы обеспечили благоприятная для края ситуация на сырьевых и валютных рынках, а также рост поступлений по отдельным налогам.

Налоговые и неналоговые доходы составили 411,8 млрд рублей – это на 24 млрд рублей выше уровня 2024 года. Расходы краевого бюджета исполнены в объеме 497,6 млрд рублей.

"Ключевые приоритеты – реализация национальных проектов, социальная поддержка, инфраструктурное и территориальное развитие. На мероприятия национальных проектов направили 47 млрд рублей с учетом федеральных средств", - говорится в сообщении.

Самыми финансово емкими стали "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети" и "Продолжительная и активная жизнь". В 2025 году на поддержку населения выделено почти 92 млрд рублей, включая помощь участникам спецоперации и их близким.

Значительные ресурсы поступили на развитие экономики и инфраструктуры. Дорожный фонд составил 27 млрд рублей. Бюджет развития края в 2025 году увеличился и превысил 90 млрд рублей.

В пресс-службе отмечают, что регион сохранил высокий уровень долговой устойчивости. В структуре государственного долга – бюджетные кредиты, в прошлом году коммерческая задолженность полностью погашена.