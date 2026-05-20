Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае на нацпроекты в 2025 г потратили 47 млрд руб - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 20.05.2026
В Красноярском крае на нацпроекты в 2025 г потратили 47 млрд руб

Реализация нацпроектов в Красноярском крае обошлась бюджету в 47 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Реализация национальных проектов в Красноярском крае в 2025 году обошлась бюджету в 47 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба краевого министерства финансов.
Отчет об исполнении краевого бюджета за 2025 год рассмотрели в среду на заседании члены регионального правительства и представили в краевой парламент проект закона. Главным результатом стало сохранение устойчивости финансовой системы и сбалансированности бюджета.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел выездное совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Новак провел совещание оргкомитета по подготовке к 400-летию Красноярска
Вчера, 12:57
По данным пресс-службы, исполнение краевого бюджета по доходам в 2025 году составило 459,4 млрд рублей, из них собственные доходы края – 416,1 млрд рублей. Прирост с учетом федеральной поддержки к 2024 году – более 30 млрд рублей. Стабильность доходной базы обеспечили благоприятная для края ситуация на сырьевых и валютных рынках, а также рост поступлений по отдельным налогам.
Налоговые и неналоговые доходы составили 411,8 млрд рублей – это на 24 млрд рублей выше уровня 2024 года. Расходы краевого бюджета исполнены в объеме 497,6 млрд рублей.
"Ключевые приоритеты – реализация национальных проектов, социальная поддержка, инфраструктурное и территориальное развитие. На мероприятия национальных проектов направили 47 млрд рублей с учетом федеральных средств", - говорится в сообщении.
Самыми финансово емкими стали "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Молодежь и дети" и "Продолжительная и активная жизнь". В 2025 году на поддержку населения выделено почти 92 млрд рублей, включая помощь участникам спецоперации и их близким.
Значительные ресурсы поступили на развитие экономики и инфраструктуры. Дорожный фонд составил 27 млрд рублей. Бюджет развития края в 2025 году увеличился и превысил 90 млрд рублей.
В пресс-службе отмечают, что регион сохранил высокий уровень долговой устойчивости. В структуре государственного долга – бюджетные кредиты, в прошлом году коммерческая задолженность полностью погашена.
"В условиях сохранения внешних вызовов и внутренних преобразований нам удалось сохранить устойчивость финансовой системы, обеспечить финансирование приоритетных и текущих задач, а также сформировать запас прочности для дальнейшей работы", – отметил вице-премьер Владимир Бахарь.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Новые резиденты появятся у ОЭЗ в Красноярске
15 мая, 10:55
 
Красноярский крайНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала