Рютте объяснил неспособность НАТО нарастить производство вооружений

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связал неспособность стран-участниц Североатлантического альянса нарастить производство вооружений со слишком частыми выборами.
"В европейской системе вы, по сути, работаете по годовому циклу, от выборов к выборам, то есть циклы длятся четыре или пять лет, поэтому сложно давать сигналы о долгосрочном спросе (на вооружения - ред.)", - добавил он.
Рютте также призвал оборонные компании стран НАТО "запускать дополнительные производственные линии", работать в дополнительные смены и выпускать продукцию "не по завышенным ценам, предпочтительно по более низким".