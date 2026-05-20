Рейтинг@Mail.ru
Рютте объяснил неспособность НАТО нарастить производство вооружений - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 20.05.2026
Рютте объяснил неспособность НАТО нарастить производство вооружений

Рютте: НАТО не может нарастить производство вооружений из-за частых выборов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связал неспособность стран-участниц альянса нарастить производство вооружений со слишком частыми выборами.
  • Рютте отметил, что в европейской системе оборонные компании работают по годовому циклу, от выборов к выборам, что затрудняет планирование долгосрочного спроса на вооружения.
  • Рютте призвал оборонные компании стран НАТО запускать дополнительные производственные линии и работать в дополнительные смены, чтобы выпускать продукцию по более низким ценам.
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связал неспособность стран-участниц Североатлантического альянса нарастить производство вооружений со слишком частыми выборами.
"Отчасти это (неспособность НАТО производить больше оружия - ред.) связано с тем, что оборонная промышленность иногда требует долгосрочных контрактов на пять-десять лет, что очень сложно в американской системе", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
Полиция в месте падения обломков сбитого беспилотника в районе Каблакулы в Эстонии. 19 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Таллин указал Киеву, что в небе над странами НАТО не рады украинским БПЛА
Вчера, 14:10
Чиновник отметил, что Европа не может производить больше вооружений по той же причине, что и США.
"В европейской системе вы, по сути, работаете по годовому циклу, от выборов к выборам, то есть циклы длятся четыре или пять лет, поэтому сложно давать сигналы о долгосрочном спросе (на вооружения - ред.)", - добавил он.
Рютте также призвал оборонные компании стран НАТО "запускать дополнительные производственные линии", работать в дополнительные смены и выпускать продукцию "не по завышенным ценам, предпочтительно по более низким".
В июле прошлого года Рютте признал, что Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год. Он также отметил, что у НАТО нет мощностей для производства оружия, которое смогло бы позволить альянсу сдерживать Россию, КНДР и "кого бы то ни было".
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
СМИ узнали о планах европейских стран создать альтернативу НАТО
Вчера, 13:45
 
В миреРоссияБрюссельЕвропаМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала