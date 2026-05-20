08:59 20.05.2026
СМИ: в НАТО жалуются на сюрпризы от США по вопросу сокращения войск в ЕС

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В НАТО жалуются на непредсказуемость действий США по сокращению численности американских сил в Европе.
  • Дипломат НАТО отметил, что на предстоящей встрече министров иностранных дел стран альянса в Хельсингборге будут просить американцев избегать «сюрпризов» и не допускать «пробелов в возможностях» НАТО.
  • Администрация президента США Дональда Трампа планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В НАТО жалуются на непредсказуемость действий США по сокращению численности американских сил в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата альянса.
"Проблема для нас в том, что это настолько непредсказуемо и неожиданно, а в контексте Германии это преподносится как наказание", - приводит издание слова высокопоставленного дипломата НАТО.
Он отметил, что на предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге, будут просить американцев избегать "сюрпризов" и не допускать "пробелов в возможностях" альянса.
При этом дипломат добавил, что сами по себе цифры сокращения численности войск "не вызывают особого беспокойства", поскольку, по его словам, США сохраняют "сильное присутствие" и "очень мощное сдерживание" в Европе.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в пятницу уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
