СМИ: в НАТО жалуются на сюрпризы от США по вопросу сокращения войск в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В НАТО жалуются на непредсказуемость действий США по сокращению численности американских сил в Европе.
- Дипломат НАТО отметил, что на предстоящей встрече министров иностранных дел стран альянса в Хельсингборге будут просить американцев избегать «сюрпризов» и не допускать «пробелов в возможностях» НАТО.
- Администрация президента США Дональда Трампа планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В НАТО жалуются на непредсказуемость действий США по сокращению численности американских сил в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата альянса.
Он отметил, что на предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге, будут просить американцев избегать "сюрпризов" и не допускать "пробелов в возможностях" альянса.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в пятницу уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.