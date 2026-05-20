Финансист объяснила, кто вправе забрать свои пенсионные накопления - РИА Новости, 20.05.2026
03:18 20.05.2026
Финансист объяснила, кто вправе забрать свои пенсионные накопления

Финогенова: пенсионные накопления выдадут сразу, если их меньше 439 тысяч рублей

Выдача пенсий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году для получения накопительной пенсии размер накоплений должен превышать 439 776 рублей, если сумма меньше — пенсионер имеет право на единовременную выплату всех средств.
  • Право на накопления есть у граждан 1967 года рождения и моложе, а также у некоторых более старших категорий, достигших пенсионного возраста, но не набравших нужного стажа или баллов.
  • Узнать размер своих накоплений можно на сайте Социального фонда или через «Госуслуги».
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Некоторые россияне могут получить свои пенсионные накопления не в виде ежемесячных выплат, а сразу — одной суммой. О том, кому это доступно, агентству “Прайм” рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"В 2026 году для получения накопительной пенсии размер накоплений должен превышать 439 776 рублей. Если эта сумма меньше, пенсионер имеет право на единовременную выплату всех средств", — пояснила эксперт.
Право на накопления есть у граждан 1967 года рождения и моложе, а также у некоторых более старших категорий. Единовременная выплата положена тем, у кого накопления не превышают вышеназванной суммы, или кто достиг пенсионного возраста, но не набрал нужного стажа или баллов.
Также существует срочная выплата (не менее 10 лет) для тех, кто копил через софинансирование или материнский капитал. Узнать размер своих накоплений можно на сайте Социального фонда или через "Госуслуги", заключила Финогенова.
