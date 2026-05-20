Росизо и Исторический музей представили выставку скульптур Мухиной

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" и Государственный исторический музей представили бронзовый эскиз скульптуры "Рабочий и колхозница", ставшей неофициальным символом СССР, на совместной выставке "Вера Мухина. Навстречу ветру" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Экспозиция откроется в год 100-летия первой выставки Общества русских скульпторов, также проходившей в стенах Государственного исторического музея, где были представлены две работы Мухиной: деревянная скульптура "Юлия" и гипсовая фигура "Пламя революции". Ровно век спустя обе работы вернутся на место ее творческого дебюта.

"Вера Мухина – веха в истории российского и советского искусства ХХ века, ее имя прочно закреплено и в мировой культуре. Опираясь на академическую традицию и наследие мастеров прошлого, она отразила в своих произведениях культурные и социальные перемены новой эпохи. Но мы хотели показать Веру Мухину разной, и помимо ее монументальных шедевров здесь есть и тонкие художественные работы со стеклом, и предметы, которые она создала как художник-модельер", – отметил генеральный директор "Росизо" Георгий Москвичев.

Экспозиция разделена на четыре части, каждая из которых отражает определенный период творчества и настроение скульптора.

Так, первый зал выставки посвящен произведениям раннего периода - театральным эскизам 1910-х годов и скульптуре 1920-х годов, второй рассказывает о героических образах на примере работы "Партизанка" (1942), и людей, в ком Мухина видела истинных героев советской эпохи – ученых, строителей и врачей.

"Вера Мухина – гений монументальной пропаганды, создатель, несомненно, самого узнаваемого образа советского государства и его столицы. Ее работы стали воплощением мощного художественного таланта и нестандартных технологических решений. Выставка раскрывает все грани творчества этой удивительной женщины-творца, чьи произведения словно наполнены мощной энергией и светом", – подчеркнул генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.

Третий зал раскрывает лирику в искусстве Мухиной на примерах произведений из стекла, в которых мастер воспела хрупкую красоту. Кроме того, важным сюжетом в этом зале стала многолетняя работа над памятником композитору Петру Чайковскому, который был установлен и снискал любовь и признание лишь после смерти скульптора.

Завершающий зал экспозиции посвящен аллегорическим работам Мухиной, среди которых эскиз памятника Я.М. Свердлову "Пламя революции", гипсовая скульптура "Мир" (1950), а также эскизы неосуществленных монументов, отсылающих к античным сюжетам: "Борей"и "Икар".

Посетители узнают и обо всех 50 композициях, которые так и не удалось воплотить в жизнь, среди них "Фонтан национальностей", гипсовый бюст А.С. Пушкина, макет монумента "Победа" для киностудии "Мосфильм", проект скульптурного оформления моста в Киеве и другие.

"Важный акцент экспозиции - пластическая фантазия "Ветер". Название выставки частично отсылает к этому произведению, а частично - к стремительному движению "Рабочего и колхозницы" и, наконец, к драматизму творческой судьбы Веры Мухиной, в которой со всей силой проявился характер эпохи", - добавил куратор выставки Андрей Райкин.

Кроме того, гости выставки увидят редкие кадры советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года, сделанные французскими фотографами, которые никогда прежде не были представлены широкой публике.