Устройство ключевых элементов нового моста ведется на Болотной набережной

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Устройство ключевых элементов нового пешеходного моста на Болотной набережной ведется в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Как возводят мост на Болотной набережной. В настоящее время ведется устройство ключевых элементов нового пешеходного моста - свай, ростверков, колонн и пролетных строений. Они формируют "скелет" сооружения, делают его прочным, устойчивым и функциональным", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что возводить мост начали в марте 2026 года. Проект уникален: работы ведутся в условиях ограниченного городского и подмостового пространства, поэтому используются разные виды техники и технологии.

"В открытом пространстве для устройства свай применяется буровая машина. В русле Водоотводного канала применяются буронабивные сваи с обсадными трубами. Они защищают скважины от подтопления", - поясняется в сообщении.

Готовность свайного поля нового моста уже превышает 70%. Для устройства его "скелета" предстоит сделать 36 буронабивных свай – несущих элементов фундамента.

"В ограниченном по высоте подмостовом пространстве предусмотрены специальные фундаменты без свай. Они будут установлены на твердое основание дна Водоотводного канала. Всего будет создано четыре фундаментные плиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для конструкции моста обустроят 20 опор, 16 из них разместятся на ростверках, а четыре - на фундаментных плитах. Работы по возведению моста планируется завершить в этом году.