Рейтинг@Mail.ru
Устройство ключевых элементов нового моста ведется на Болотной набережной - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:39 20.05.2026 (обновлено: 18:02 22.05.2026)
Устройство ключевых элементов нового моста ведется на Болотной набережной

В Москве ведется устройство ключевых элементов моста на Болотной набережной

© mos.ruПроект пешеходного моста на Болотной набережной в Москве
Проект пешеходного моста на Болотной набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© mos.ru
Проект пешеходного моста на Болотной набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Устройство ключевых элементов нового пешеходного моста на Болотной набережной ведется в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Как возводят мост на Болотной набережной. В настоящее время ведется устройство ключевых элементов нового пешеходного моста - свай, ростверков, колонн и пролетных строений. Они формируют "скелет" сооружения, делают его прочным, устойчивым и функциональным", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Новый пешеходный маршрут на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Десятков: новый пешеходный маршрут обустроят на западе Москвы
8 мая, 10:30
Уточняется, что возводить мост начали в марте 2026 года. Проект уникален: работы ведутся в условиях ограниченного городского и подмостового пространства, поэтому используются разные виды техники и технологии.
"В открытом пространстве для устройства свай применяется буровая машина. В русле Водоотводного канала применяются буронабивные сваи с обсадными трубами. Они защищают скважины от подтопления", - поясняется в сообщении.
Готовность свайного поля нового моста уже превышает 70%. Для устройства его "скелета" предстоит сделать 36 буронабивных свай – несущих элементов фундамента.
"В ограниченном по высоте подмостовом пространстве предусмотрены специальные фундаменты без свай. Они будут установлены на твердое основание дна Водоотводного канала. Всего будет создано четыре фундаментные плиты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для конструкции моста обустроят 20 опор, 16 из них разместятся на ростверках, а четыре - на фундаментных плитах. Работы по возведению моста планируется завершить в этом году.
Новый пешеходный мост соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. В результате путь пешком от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 сократится почти в 2 раза. Также будет завершено создание единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за десять лет обновили 115 домов с барельефами - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Москве за десять лет обновили 115 домов с барельефами
09:23
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала