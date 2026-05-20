На востоке Москвы обновляют здания образовательных учреждений

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Здания образовательных учреждений на востоке Москвы обновляют по программе "Моя школа", сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"В ВАО обновляем здания 11 образовательных учреждений по программе "Моя школа". Общая площадь – более 100 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас завершаются работы по устройству новых инженерных коммуникаций, а также подходит к концу установка светопрозрачных дверей и чистовая отделка помещений.

"Здания обновляем согласно единым требованиям к зонированию, наружной и внутренней отделке, освещению и другим параметрам образовательных учреждений Москвы", - добавляется в сообщении.

После демонтажа в зданиях провели работы по устройству плит перекрытий, по усилению дверных проемов и пространств для всех инженерных коммуникаций металлическими конструкциями, - рассказали в комплексе городского хозяйства.

"Возвели стены и перегородки в помещениях, установили окна и двери, оштукатурили и зашпаклевали стены и потолки. Выполнили фасадные работы по устройству утеплителя и армированного базового слоя штукатурки, обновили кровли. Для защиты фундаментов и подвальных частей зданий от талых, дождевых и грунтовых вод сделали гидроизоляцию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в учебных кабинетах на уровне 1,2 метра от пола сделали стеклянные перегородки для лучшей освещенности в коридорах. На лестничных пролетах сохранили витражные окна, установили многоуровневые перила для детей разного возраста.

"Снизить шум в тех пространствах, где это нужно, помогут потолки с шумопоглощающими панелями. Стены оформляем в светлых тонах с яркими деталями. Каждая школа выбирает одно из трех акцентных цветовых решений: бирюзовый, песочно-оливковый или терракотово-оливковый оттенок", - рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Также входные группы и вестибюли декорируют светлой плиткой под кирпич, а обеденные залы, умывальные перед ними и санузлы – керамической.