Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы обновляют здания образовательных учреждений - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:30 20.05.2026 (обновлено: 17:59 22.05.2026)
На востоке Москвы обновляют здания образовательных учреждений

В Москве по программе "Моя школа" обновляют 11 образовательных учреждений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Здания образовательных учреждений на востоке Москвы обновляют по программе "Моя школа", сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"В ВАО обновляем здания 11 образовательных учреждений по программе "Моя школа". Общая площадь – более 100 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Собянин рассказал о благоустройстве территорий у школ в Москве
17 апреля, 10:17
Отмечается, что сейчас завершаются работы по устройству новых инженерных коммуникаций, а также подходит к концу установка светопрозрачных дверей и чистовая отделка помещений.
"Здания обновляем согласно единым требованиям к зонированию, наружной и внутренней отделке, освещению и другим параметрам образовательных учреждений Москвы", - добавляется в сообщении.
После демонтажа в зданиях провели работы по устройству плит перекрытий, по усилению дверных проемов и пространств для всех инженерных коммуникаций металлическими конструкциями, - рассказали в комплексе городского хозяйства.
"Возвели стены и перегородки в помещениях, установили окна и двери, оштукатурили и зашпаклевали стены и потолки. Выполнили фасадные работы по устройству утеплителя и армированного базового слоя штукатурки, обновили кровли. Для защиты фундаментов и подвальных частей зданий от талых, дождевых и грунтовых вод сделали гидроизоляцию", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в учебных кабинетах на уровне 1,2 метра от пола сделали стеклянные перегородки для лучшей освещенности в коридорах. На лестничных пролетах сохранили витражные окна, установили многоуровневые перила для детей разного возраста.
"Снизить шум в тех пространствах, где это нужно, помогут потолки с шумопоглощающими панелями. Стены оформляем в светлых тонах с яркими деталями. Каждая школа выбирает одно из трех акцентных цветовых решений: бирюзовый, песочно-оливковый или терракотово-оливковый оттенок", - рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.
Также входные группы и вестибюли декорируют светлой плиткой под кирпич, а обеденные залы, умывальные перед ними и санузлы – керамической.
"Во всех помещениях, кроме спортивных залов, на полу уложили плитку с текстурой под бетон. На входах смонтируем грязезащитные решетки, на лестничных ступенях появятся противоскользящие насечки. В спортивных залах уложили специальный паркет", - говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В Москве свыше 130 объектов оснастят архитектурно-художественной подсветкой
24 апреля, 10:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала