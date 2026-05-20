Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в жару

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства призывают москвичей избегать длительного пребывания на улице в жару.

"Жара в городе: столбики термометров сегодня поднимутся до плюс 29 - плюс 31 градусов… Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рано утром специалисты полили цветники и газоны таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. Работы повторят вечером после 17.00.

"В жаркую погоду дополнительно проводится полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие", - уточняется в сообщении.