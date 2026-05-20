В Москве арестовали мужчину, снимавшего в метро девушку под платьем

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 15 суток мужчину, снимавшего в метро девушку под платьем на скрытую камеру эндоскопа, сообщили РИА Новости в суде.
По данным суда, 16 мая утром в вагоне на станции метро "Добрынинская" Денис Глазунов производил видеосъемку на камеру эндоскопа под платьем женщины, тем самым совершил оскорбительные для нее действия, унизив ее честь и достоинство. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
"Замоскворецкий суд назначил Глазунову наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказала собеседница агентства.