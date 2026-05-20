Россия оценила позицию КНР по переговорам о контроле над ядерным оружием

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва с уважением относится к позиции Пекина по "так называемым трехсторонним переговорам" РФ-США-КНР о контроле над ядерными вооружениями, следует из совместного заявления двух стран.
"Сторона с уважением относится к позиции китайской стороны по вопросу о так называемых трехсторонних переговорах между Китаем, США и Россией о контроле над ядерными вооружениями", - говорится в тексте документа.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.