Россия и Китай отметили угрозу из-за курса Японии на ремилитаризацию

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва и Пекин отмечают угрозу миру и стабильности в регионе, исходящую от курса Японии на ремилитаризацию, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Стороны подчеркивают, что нынешний курс Японии на ускоренную ремилитаризацию представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, в связи с чем международное сообщество и страны региона сохраняют высокую озабоченность", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.