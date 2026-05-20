Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня погода обусловится юго-западной периферией антициклона. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный от трех до восьми метров в секунду, в дневные часы воздух разогреется до плюс 28 - плюс 31 градусов", - рассказал Тишковец

Он отметил, что под "угрозой падения" находится рекорд 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7 градуса.