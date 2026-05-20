Москвичам рассказали о погоде в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в среду ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков.
- Температура воздуха в Москве может достигнуть плюс 28–31 градуса.
- Рекорд температуры 1897 года находится под угрозой.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что под "угрозой падения" находится рекорд 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7 градуса.
"Показания барометров стабильные - 751 миллиметр ртутного столба. Жара продержится до пятницы. В выходные посвежеет до плюс 20 - плюс 25 градусов", - подчеркнул синоптик.