07:26 20.05.2026
Москвичам рассказали о погоде в среду

РИА Новости: в Москве в среду ожидается облачная погода без осадков и до +31

© РИА Новости / Максим Блинов
Жара в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в среду ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков.
  • Температура воздуха в Москве может достигнуть плюс 28–31 градуса.
  • Рекорд температуры 1897 года находится под угрозой.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня погода обусловится юго-западной периферией антициклона. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный от трех до восьми метров в секунду, в дневные часы воздух разогреется до плюс 28 - плюс 31 градусов", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что под "угрозой падения" находится рекорд 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7 градуса.
"Показания барометров стабильные - 751 миллиметр ртутного столба. Жара продержится до пятницы. В выходные посвежеет до плюс 20 - плюс 25 градусов", - подчеркнул синоптик.
