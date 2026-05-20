Россиян предупредили о схеме мошенников с билетами на поезд и самолет
17:30 20.05.2026 (обновлено: 17:58 20.05.2026)
Россиян предупредили о схеме мошенников с билетами на поезд и самолет

Правозащитница Дуб предупредила о схеме мошенников с билетами на поезд и самолет

Посадочный талон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают поддельные сайты для покупки билетов на поезда и самолеты.
  • Злоумышленники рассылают письма со ссылками на поддельные сайты, угрожают аннулировать бронь или предлагают скидку.
  • Они маскируют адреса электронной почты, и люди думают, что им приходят официальные письма.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты по покупке билетов на поезда или самолеты, с помощью которых можно похищать деньги.
"В сети аферистов все чаще попадают люди, желающие купить билеты на поезд или самолет... Основной их метод - разослать людям письма со ссылками на поддельные сайты, через которые можно похитить деньги. Для этого злоумышленники могут угрожать аннулировать бронь или, наоборот, предлагать скидку", - пишет 360.ru.

Правозащитница Екатерина Дуб объяснила 360.ru, что злоумышленники маскируют адреса электронной почты, и люди думают, что им приходят официальные письма. К примеру, в поддельных почтовых адресах может быть написана буква "C" английского алфавита вместо буквы "S".
Дуб считает, что в эпоху массового развития искусственного интеллекта кибермошенничество будет развиваться большими темпами.
