Россиян предупредили о схеме мошенников с билетами на поезд и самолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники создают поддельные сайты для покупки билетов на поезда и самолеты.
- Злоумышленники рассылают письма со ссылками на поддельные сайты, угрожают аннулировать бронь или предлагают скидку.
- Они маскируют адреса электронной почты, и люди думают, что им приходят официальные письма.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты по покупке билетов на поезда или самолеты, с помощью которых можно похищать деньги.
"В сети аферистов все чаще попадают люди, желающие купить билеты на поезд или самолет... Основной их метод - разослать людям письма со ссылками на поддельные сайты, через которые можно похитить деньги. Для этого злоумышленники могут угрожать аннулировать бронь или, наоборот, предлагать скидку", - пишет 360.ru.
Правозащитница Екатерина Дуб объяснила 360.ru, что злоумышленники маскируют адреса электронной почты, и люди думают, что им приходят официальные письма. К примеру, в поддельных почтовых адресах может быть написана буква "C" английского алфавита вместо буквы "S".
Дуб считает, что в эпоху массового развития искусственного интеллекта кибермошенничество будет развиваться большими темпами.
8 ноября 2025, 10:58