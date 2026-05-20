Мошенники обманывают россиян под предлогом получения наград

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты начали отправлять россиянам фишинговые ссылки.

Перейдя по фишинговой ссылке, человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Аферисты начали отправлять россиянам фишинговые ссылки под предлогом подтверждения данных для получения наград, выяснило РИА Новости.

Мошенники звонят жертвам и под предлогом получения награды просят подтвердить корректность информации о них на сайте якобы районной администрации. Затем злоумышленники в мессенджере отправляют ссылку, замаскированную под официальный сайт.

Если человек задает вопросы о необходимости перехода по ссылке, мошенник уточняет, что биография жертвы уже опубликована на сайте и он не настаивает на ее проверке.