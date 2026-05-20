Мошенники обманывают россиян под предлогом получения наград

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Аферисты начали отправлять россиянам фишинговые ссылки под предлогом подтверждения данных для получения наград, выяснило РИА Новости.
Мошенники звонят жертвам и под предлогом получения награды просят подтвердить корректность информации о них на сайте якобы районной администрации. Затем злоумышленники в мессенджере отправляют ссылку, замаскированную под официальный сайт.
Если человек задает вопросы о необходимости перехода по ссылке, мошенник уточняет, что биография жертвы уже опубликована на сайте и он не настаивает на ее проверке.
Однако ссылка на сайт - фишинговая. Перейдя по ней, человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.