Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения наград - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 20.05.2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения наград

РИА Новости: мошенники обманывают россиян под предлогом получения наград

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты начали отправлять россиянам фишинговые ссылки.
  • Мошенники звонят жертвам и под предлогом получения награды просят подтвердить корректность информации о них на сайте якобы районной администрации.
  • Перейдя по фишинговой ссылке, человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Аферисты начали отправлять россиянам фишинговые ссылки под предлогом подтверждения данных для получения наград, выяснило РИА Новости.
Мошенники звонят жертвам и под предлогом получения награды просят подтвердить корректность информации о них на сайте якобы районной администрации. Затем злоумышленники в мессенджере отправляют ссылку, замаскированную под официальный сайт.
Если человек задает вопросы о необходимости перехода по ссылке, мошенник уточняет, что биография жертвы уже опубликована на сайте и он не настаивает на ее проверке.
Однако ссылка на сайт - фишинговая. Перейдя по ней, человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Россиянам рассказали, чем опасен длительный разговор с мошенником
Вчера, 17:14
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала