Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают детей - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 20.05.2026 (обновлено: 12:01 20.05.2026)
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают детей

Шпагина: мошенники используют видеоигры для обмана детей и подростков

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИгровая клавиатура
Игровая клавиатура - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Игровая клавиатура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интернет-мошенники используют популярные у школьников видеоигры Minecraft, Standoff 2 и соцсети для обмана детей и подростков.
  • Основная аудитория мошенников — дети 8–14 лет, на которых преступники воздействуют, играя на желании получить что-то бесплатно, быть принятым в группе, избежать наказания.
  • Эксперт посоветовала взрослым ограничивать доступ детей к банковским предложениям, использовать родительский контроль и объяснять, что нельзя передавать коды из SMS.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Интернет-мошенники для обмана детей и подростков используют популярные у школьников видеоигры Minecraft, Standoff 2, а также соцсети, рассказала доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
"Основная аудитория - дети 8-14 лет, которые проводят много времени в Minecraft, Standoff 2 и соцсетях. Мошенники играют на самых сильных детских желаниях: получить что-то бесплатно, быть принятым в группе, избежать наказания", - сказала доцент "Газете.Ru".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Эксперт раскрыл, как мошенники получают доступ к умным устройствам
19 мая, 03:11
Эксперт объяснила, что мошенники активнее действуют на игровых платформах в конце мая, используя эмоциональную уязвимость школьников перед каникулами и их интерес к игровым бонусам. Преступники, по словам Шпагиной, помимо них могут обещать редкие предметы и улучшение аккаунтов, предлагая перейти по опасной ссылке, сделать скриншот телефона родителей с банковскими данными или назвать SMS-код.
Также злоумышленники могут давить ограниченным временем акции, не давая подумать.
"Ребенку могут сообщить, что из-за его действий у родителей теперь проблемы с полицией, и только "секретный код" может все исправить. Или представиться сотрудником кибербезопасности и заявить, что ребенок передал данные украинским спецслужбам, а теперь его задержат, если он не выполнит требования", - описала еще один способ обмана Шпагина.
Эксперт посоветовала взрослым ограничивать доступ детей к банковским предложениям, использовать родительский контроль и объяснять, что нельзя передавать коды из SMS.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения наград
Вчера, 02:48
 
ТехнологииМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала