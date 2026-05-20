Эксперт рассказала, как мошенники обманывают детей

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Интернет-мошенники для обмана детей и подростков используют популярные у школьников видеоигры Minecraft, Standoff 2, а также соцсети, рассказала доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

"Основная аудитория - дети 8-14 лет, которые проводят много времени в Minecraft, Standoff 2 и соцсетях. Мошенники играют на самых сильных детских желаниях: получить что-то бесплатно, быть принятым в группе, избежать наказания", - сказала доцент " Газете.Ru ".

Эксперт объяснила, что мошенники активнее действуют на игровых платформах в конце мая, используя эмоциональную уязвимость школьников перед каникулами и их интерес к игровым бонусам. Преступники, по словам Шпагиной, помимо них могут обещать редкие предметы и улучшение аккаунтов, предлагая перейти по опасной ссылке, сделать скриншот телефона родителей с банковскими данными или назвать SMS-код.

Также злоумышленники могут давить ограниченным временем акции, не давая подумать.

"Ребенку могут сообщить, что из-за его действий у родителей теперь проблемы с полицией, и только "секретный код" может все исправить. Или представиться сотрудником кибербезопасности и заявить, что ребенок передал данные украинским спецслужбам, а теперь его задержат, если он не выполнит требования", - описала еще один способ обмана Шпагина.