Россияне вернули в оборот более 55 миллионов монет

"В течение весенней "Монетной недели", которая проходила в апреле 2026 года, удалось вернуть в оборот на 2 тонны мелочи больше, чем в прошлый раз. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью", - указали в ЦБ.