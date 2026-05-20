Россияне вернули в оборот более 55 миллионов монет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рамках акции "Монетная неделя" в апреле россияне вернули в оборот около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей.
- Основная доля сданных монет — 86,7% — пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13,3% — на копейки.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россияне в рамках "Монетной недели" в апреле принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей, говорится в пресс-релизе Банка России.
Очередная акция ЦБ "Монетная неделя" проходила с 6 по 18 апреля. В ней принимали участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков. В эти дни можно было обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. Кроме того, в банках можно было положить мелочь на свой счет.
"В течение весенней "Монетной недели", которая проходила в апреле 2026 года, удалось вернуть в оборот на 2 тонны мелочи больше, чем в прошлый раз. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью", - указали в ЦБ.
Поясняется, что мелочь обменивали не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов.
Основная доля сданных монет - 86,7% - пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13,3% – на копейки.
"Монетная неделя" проводится по всей России с 2023 года. За это время жители страны, помимо апрельской акции, вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей.
В ЦБ рассказали о преимуществах акции "Монетная неделя"
22 сентября 2025, 23:40