Россия и КНР заявили, что страны гегемонизма сдерживают развитие других

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Страны, действующие в логике гегемонизма, сдерживают развитие других государств, мешая становлению многополярного мира, говорится в совместном заявлении России и КНР.
"Стороны отмечают тенденцию к усилению соперничества на международной арене и росту напряженности в международных делах, которые подпитываются агрессивной политикой ряда государств, действующих в логике гегемонизма и неоколониального мышления. Ради этого они покушаются на суверенитет других государств, сдерживают их экономическое и научно-техническое развитие и создают тем самым препятствия на пути становления многополярного мира", - говорится в заявлении.