Россия и КНР заявили, что страны гегемонизма сдерживают развитие других - РИА Новости, 20.05.2026
11:35 20.05.2026
Россия и КНР заявили, что страны гегемонизма сдерживают развитие других

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин во время церемонии подписания документов о сотрудничестве в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и КНР выступили с совместным заявлением о том, что страны гегемонизма сдерживают развитие других государств.
  • В заявлении отмечается тенденция к усилению соперничества и росту напряженности в международных делах из-за агрессивной политики ряда государств.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Страны, действующие в логике гегемонизма, сдерживают развитие других государств, мешая становлению многополярного мира, говорится в совместном заявлении России и КНР.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны отмечают тенденцию к усилению соперничества на международной арене и росту напряженности в международных делах, которые подпитываются агрессивной политикой ряда государств, действующих в логике гегемонизма и неоколониального мышления. Ради этого они покушаются на суверенитет других государств, сдерживают их экономическое и научно-техническое развитие и создают тем самым препятствия на пути становления многополярного мира", - говорится в заявлении.
