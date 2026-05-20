"Локо" сравнял счет в финале Молодежной хоккейной лиги со "Спартаком"

Встреча, которая прошла в Москве в среду, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0). В составе "Локо" шайбы забросили Андрей Пустовой (3-я минута), Вадим Дудоров (14) и Алексей Эльблаус (63). У "Спартака" отличились Савелий Рыбенок (31) и Силантий Кожушко (39).