"Локо" сравнял счет в финале Молодежной хоккейной лиги со "Спартаком"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ярославский "Локо" обыграл московский "Спартак" в овертайме четвертого матча финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Встреча, которая прошла в Москве в среду, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0). В составе "Локо" шайбы забросили Андрей Пустовой (3-я минута), Вадим Дудоров (14) и Алексей Эльблаус (63). У "Спартака" отличились Савелий Рыбенок (31) и Силантий Кожушко (39).
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч пройдет в Ярославле 22 мая.