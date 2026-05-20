Рейтинг@Mail.ru
"Локо" сравнял счет в финале Молодежной хоккейной лиги со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:03 20.05.2026
"Локо" сравнял счет в финале Молодежной хоккейной лиги со "Спартаком"

"Локо" сравнял счет в финальной серии Молодежной хоккейной лиги со "Спартаком"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Локо» обыграл московский «Спартак» в овертайме четвертого матча финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги.
  • Счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2, пятый матч пройдет в Ярославле 22 мая.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ярославский "Локо" обыграл московский "Спартак" в овертайме четвертого матча финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Встреча, которая прошла в Москве в среду, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0). В составе "Локо" шайбы забросили Андрей Пустовой (3-я минута), Вадим Дудоров (14) и Алексей Эльблаус (63). У "Спартака" отличились Савелий Рыбенок (31) и Силантий Кожушко (39).
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч пройдет в Ярославле 22 мая.
Александр Жаровский - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
КХЛ назвала номинантов на приз лучшему новичку сезона
Вчера, 13:23
 
ХоккейСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала