Заявки на субсидии по маркетплейсам подали 36 предпринимателей Подмосковья

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заявки на получение субсидий по программе "Маркетплейсы" подали 36 предпринимателей Подмосковья на данный момент, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве отметили, что в рамках поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение или доставку товаров на торговых онлайн-площадках.

На данный момент заявки на участие в отборе подали 36 предпринимателей Подмосковья. В результате отбора комиссией они смогут получить до 500 тысяч рублей и возместить до 50% понесенных затрат.

В программе участвуют 13 крупных маркетплейсов.