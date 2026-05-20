17:03 20.05.2026
Заявки на субсидии по маркетплейсам подали 36 предпринимателей Подмосковья

Мужчина работает с документами. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заявки на получение субсидий по программе "Маркетплейсы" подали 36 предпринимателей Подмосковья на данный момент, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве отметили, что в рамках поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение или доставку товаров на торговых онлайн-площадках.
На данный момент заявки на участие в отборе подали 36 предпринимателей Подмосковья. В результате отбора комиссией они смогут получить до 500 тысяч рублей и возместить до 50% понесенных затрат.
В программе участвуют 13 крупных маркетплейсов. Узнать подробнее о поддержке можно на инвестиционном портале Московской области.
Поддержка бизнеса в регионе реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
