13:03 20.05.2026 (обновлено: 16:03 20.05.2026)
В Марий Эл две девочки утонули в пруду

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Марий Эл в пруду утонули две девочки.
  • Девочки были без сопровождения взрослых и, по предварительной информации, не умели плавать.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Не умевшие плавать шестилетняя и двенадцатилетняя девочки утонули в пруду в Марий Эл, сообщила в среду прокуратура республики.
"По оперативной информации, 19 мая около 19 часов в пруду утонули две девочки. По предварительной информации, несовершеннолетние не умели плавать и были без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины, по которым дети остались без присмотра вблизи водного объекта", - сообщило региональное следственное управление СК РФ.
