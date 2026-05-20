В Марий Эл две девочки утонули в пруду

Краткий пересказ от РИА ИИ В Марий Эл в пруду утонули две девочки.

Девочки были без сопровождения взрослых и, по предварительной информации, не умели плавать.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Не умевшие плавать шестилетняя и двенадцатилетняя девочки утонули в пруду в Марий Эл, сообщила в среду прокуратура республики.

"По оперативной информации, 19 мая около 19 часов в пруду утонули две девочки. По предварительной информации, несовершеннолетние не умели плавать и были без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении

Отмечается, что сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей трагедии.