13:01 20.05.2026 (обновлено: 13:17 20.05.2026)
В Махачкале загорелся пятиэтажный дом

В Махачкале загорелась кровля пятиэтажного дома

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале загорелась кровля пятиэтажного многоквартирного дома.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 20 мая - РИА Новости. Кровля пятиэтажного многоквартирного дома горит в Махачкале, предварительно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: город Махачкала, Караман-6. По прибытии установлено, что происходит горение кровли 5-этажного многоквартирного дома… По предварительным данным, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что здание нежилое (незаконченное строительство). По предварительным данным, площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. От МЧС России к ликвидации привлечены 12 человек и три единицы техники. Отмечается, что тушение осложнено удаленностью водоисточника.
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
