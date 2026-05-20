Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР хотят нормальных отношений между всеми странами, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 20.05.2026
Россия и КНР хотят нормальных отношений между всеми странами, заявил Лавров

Лавров: РФ и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами, заявил Сергей Лавров.
  • Главная задача заключается в том, чтобы гармонизировать все интеграционные процессы на евразийском континенте, отметил он.
  • Он подчеркнул, что для справедливого устройства многополярного мира нужно опираться на Устав ООН.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Мир становится многополярным, и сейчас люди спорят, не обернется ли эта многополярность хаосом, сказал министр.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Лавров назвал отношения России и Китая наиболее устойчивыми
Вчера, 20:45
«
"Знаете, ни России, ни Китаю не нравятся такие прогнозы. Не хотим, чтобы диктат одной группы стран превратился в хаос. Мы заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами, в том числе между структурами, где участвуют Россия и Китай, – это и ШОС, и БРИКС", - сказал он в интервью Шанхайской медиагруппе SMG .
У председателя КНР Си Цзиньпина есть несколько инициатив, включая инициативу в области глобальной безопасности, инициативу глобального управления, указал министр.
"Мы тоже изложили свое видение евразийской безопасности и Большого Евразийского партнерства в выступлениях президента России Владимира Путина. Эти инициативы перекликаются. По сути, главная задача заключается в том, чтобы все эти интеграционные процессы гармонизировались на евразийском континенте", - отметил он.
И Китай, и Россия хотят упорядоченного оформления многополярного мира, заявил Лавров.
"Еще раз подчеркну, не надо выдумывать принципы, на которые он должен опираться. Это Устав ООН. Он абсолютно адекватен с точки зрения справедливого устройства многополярного мира. Другое дело, что до недавнего времени Запад просто игнорировал эти принципы. Сейчас самое время придать им новую жизнь и воплотить эти принципы в практические дела", - подчеркнул министр.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
"Договорились об очень важном": главное о визите Путина в Китай
Вчера, 15:59
 
В миреРоссияКитайСергей ЛавровСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОСБРИКСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала