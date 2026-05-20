Россия и КНР хотят нормальных отношений между всеми странами, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами, заявил Сергей Лавров.
- Главная задача заключается в том, чтобы гармонизировать все интеграционные процессы на евразийском континенте, отметил он.
- Он подчеркнул, что для справедливого устройства многополярного мира нужно опираться на Устав ООН.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Мир становится многополярным, и сейчас люди спорят, не обернется ли эта многополярность хаосом, сказал министр.
"Знаете, ни России, ни Китаю не нравятся такие прогнозы. Не хотим, чтобы диктат одной группы стран превратился в хаос. Мы заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами, в том числе между структурами, где участвуют Россия и Китай, – это и ШОС, и БРИКС", - сказал он в интервью Шанхайской медиагруппе SMG .
У председателя КНР Си Цзиньпина есть несколько инициатив, включая инициативу в области глобальной безопасности, инициативу глобального управления, указал министр.
"Мы тоже изложили свое видение евразийской безопасности и Большого Евразийского партнерства в выступлениях президента России Владимира Путина. Эти инициативы перекликаются. По сути, главная задача заключается в том, чтобы все эти интеграционные процессы гармонизировались на евразийском континенте", - отметил он.
И Китай, и Россия хотят упорядоченного оформления многополярного мира, заявил Лавров.
"Еще раз подчеркну, не надо выдумывать принципы, на которые он должен опираться. Это Устав ООН. Он абсолютно адекватен с точки зрения справедливого устройства многополярного мира. Другое дело, что до недавнего времени Запад просто игнорировал эти принципы. Сейчас самое время придать им новую жизнь и воплотить эти принципы в практические дела", - подчеркнул министр.