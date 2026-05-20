20:52 20.05.2026
Лавров назвал позицию ЕС по русскому языку на Украине жульничеством

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров назвал жульничеством позицию ряда европейских стран по притеснению русского языка и русскоязычных на Украине.
  • Министр отметил, что Россия устала напоминать европейцам о том, что Украина единственная страна, где законодательно запрещены язык и религия.
  • Он подчеркнул, что уважения прав человека независимо от языка и религии требует Устав ООН.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал жульничеством позицию ряда европейских стран, которую они занимают в отношении притеснения русского языка и русскоязычных на Украине.
Он пояснил, что российская сторона "устала напоминать европейцам… о том, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия".
"Некоторые "персонажи", которые с нами так доверительно пытаются контактировать, говорят, что вы поверьте, как только начнется процесс серьезных переговоров, как только будет урегулирование, мы потребуем, чтобы частью этого урегулирования стало восстановление прав русского языка и Украинской православной церкви. Знаете, это жульничество", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Министр отметил, что никакие не переговоры, а Устав ООН требует в первой статье уважать права человека независимо от расы, пола, языка и религии.
"Это не может быть предметом переговоров, это часть твоего "удостоверения" как порядочного человека, как порядочного члена международного сообщества. А они пытаются эти "вещи" уже сделать предметом торга", - сказал Лавров.
