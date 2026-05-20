Лавров назвал позицию ЕС по русскому языку на Украине жульничеством

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал жульничеством позицию ряда европейских стран, которую они занимают в отношении притеснения русского языка и русскоязычных на Украине.

"Это не может быть предметом переговоров, это часть твоего "удостоверения" как порядочного человека, как порядочного члена международного сообщества. А они пытаются эти "вещи" уже сделать предметом торга", - сказал Лавров.