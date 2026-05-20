Лавров заявил о недопустимости милитаризации и нацификации Украины
20:45 20.05.2026
Лавров заявил о недопустимости милитаризации и нацификации Украины

Лавров: Россия не допустит, чтобы для нее исходили угрозы с территории Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил о недопустимости милитаризации и нацификации Украины.
  • Министр подчеркнул, что Россия не признает Украину, которую втягивают в НАТО, так как РФ рассматривала ее как безъядерное, внеблоковое и нейтральное государство.
  • Россия не может допустить, чтобы с территории Украины для нее исходили угрозы, добавил глава российского МИД.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия не может допустить, чтобы с территории Украины для нее исходили угрозы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Наша задача состоит в том, чтобы не допустить милитаризации Украины, ее нацификации. Не допустить, чтобы с ее территории исходили угрозы Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Он подчеркнул, что РФ признавала Украину "как безъядерное, внеблоковое, нейтральное государство".
"Поэтому, когда ее сейчас втягивают в НАТО, мы такую Украину не признавали", - отметил министр.
