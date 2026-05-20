Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил о недопустимости милитаризации и нацификации Украины.
- Министр подчеркнул, что Россия не признает Украину, которую втягивают в НАТО, так как РФ рассматривала ее как безъядерное, внеблоковое и нейтральное государство.
- Россия не может допустить, чтобы с территории Украины для нее исходили угрозы, добавил глава российского МИД.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия не может допустить, чтобы с территории Украины для нее исходили угрозы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша задача состоит в том, чтобы не допустить милитаризации Украины, ее нацификации. Не допустить, чтобы с ее территории исходили угрозы Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
"Поэтому, когда ее сейчас втягивают в НАТО, мы такую Украину не признавали", - отметил министр.