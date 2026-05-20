Лавров назвал европейских политиков людьми без принципов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров назвал европейских политиков, которые выдвигают условия для переговоров с Россией, людьми без принципов.
- Лавров охарактеризовал таких политиков как "мелких" и лишенных способности "глядеть за горизонт".
- Министр заявил о пробуждении "нацистского духа" в Германии и параллелях с историей.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал европейских политиков, которые выдвигают условия для переговоров с Россией, людьми мелкими и без принципов.
"Когда сейчас некоторые европейские лица, персонажи, которые считают себя политиками, начинают говорить, что они, дескать, подумают, наверное, можно будет и на каком-то этапе поговорить с Российской Федерацией, но, дескать, они решат, когда и о чем. Знаете, это ярко характеризует их как людей без позиций, без принципов и как мелких политиков", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
По его словам, такие политики "не могут "глядеть за горизонт", только могут вспоминать прошлое своих отцов и дедов.
