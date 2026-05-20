России и Китаю надо полагаться на свои силы, заявил Лавров
20:38 20.05.2026
России и Китаю надо полагаться на свои силы, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность.
  • Он подчеркнул обоюдный интерес двух стран к сотрудничеству.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Учитывая последние события, в которых Запад проявил суть своей политики, России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«

"Как показывают последние события, в которых Запад проявляет суть своей политики, уже нисколько ее не маскируя, и Китаю, и России надо прежде всего полагаться на собственные силы и на нашу братскую солидарность", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Министр подчеркнул обоюдный интерес России и Китая к сотрудничеству.
"Видите, немецкая автомобильная промышленность сейчас в глубочайшем кризисе, а китайские автомобили стали самыми популярными в России. Это один из показателей того, что, как у нас говорят: "свято место пусто не бывает", - указал министр.
