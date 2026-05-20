Россия будет учитывать наглость Зеленского, заявил Лавров

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в будущих возможных переговорах по Украине будет учитывать тот факт, что Владимир Зеленский и представители европейских стран становятся все более агрессивными и наглыми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.