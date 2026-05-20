Запад не сможет поработить Россию и Китай, заявил Лавров
20:29 20.05.2026 (обновлено: 20:36 20.05.2026)
Запад не сможет поработить Россию и Китай, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что западные капиталисты заблуждаются, если думают, что Россия и Китай столкнутся с непреодолимыми проблемами из-за санкций.
  • Он подчеркнул, что такие державы, как Россия и Китай, невозможно поработить.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Западные капиталисты заблуждаются, если думают, что Россия и Китай столкнутся с непреодолимыми проблемами из-за санкций, такие державы невозможно поработить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если Запад, капиталисты, вдруг решили, что они наложат санкции, не будут что-то покупать у Китая, не будут что-то продавать России, и экономика Китая и Российской Федерации столкнется с непреодолимыми проблемами, – это заблуждение. Такие державы, народы, как российский и китайский, невозможно поработить", - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Министр уточнил, что на Западе "пытаются по-прежнему подчинять своей воле всех подряд", но Россия и Китай - на правильном пути.
