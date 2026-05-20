Запад не сможет поработить Россию и Китай, заявил Лавров

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Западные капиталисты заблуждаются, если думают, что Россия и Китай столкнутся с непреодолимыми проблемами из-за санкций, такие державы невозможно поработить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр уточнил, что на Западе "пытаются по-прежнему подчинять своей воле всех подряд", но Россия и Китай - на правильном пути.