Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Латвии возмущаются возможным запуском дронов ВСУ с территории их страны.

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ и передал ему ноту протеста в связи с заявлениями о подготовке Украины к запуску беспилотников с территории Прибалтики.

Простые латыши выражают опасения по поводу безопасности и возможных последствий использования воздушного пространства Латвии для облетов российских средств ПВО.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Простые латыши возмущаются появлением украинских дронов в воздушном пространстве Латвии и возможным запуском дронов ВСУ с ее территории, выяснило РИА Новости, изучив комментарии в интернете на латышском языке.

Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. В министерстве напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. После этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил об уходе в отставку.

Несколько латышских СМИ разместило сюжеты и статьи на эти темы, а простые жители республики возмущенно комментируют их на латышском языке, выяснило РИА Новости.

"Если в Латвии находятся украинские операторы дронов, тогда нужно спросить, что они тут делают. Если мы воюем с Россией, тогда понятно. В противном случае, мы скоро тоже будем целью", - написал пользователь Ekharts на портале Delfi.lv.

Некий Mohamed Atta в комментариях под этой же статьей написал: "Первый вопрос: такая маленькая страна, как Латвия, готова рисковать войной против России, давая разрешение Украине использовать балтийское воздушное пространство?".

"Теоретически, Латвия помогает украинцам, совершать облеты российских средств ПВО. Украинцы специально летают вдоль латвийской границы, но наша армия просто стоит и гадает, пока кому-нибудь на голову не упадет…", - возмутился пользователь Zeus33.

Не испытывают оптимизма и зрители Латвийского телевидения, разместившего сюжет на эти темы.