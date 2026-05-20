Агент Ракова раскрыл детали о состоянии здоровья футболиста

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского "Локомотива" Вадим Раков прошел обследование, которое показало, что к началу сборов команды форвард будет готов приступить к занятиям в общей группе, сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
Вадим Раков не выходил на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 1 ноября, когда "Крылья Советов", за которые он выступал на правах аренды, в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо". Его аренда была рассчитана до лета 2026 года, но была досрочно прервана в середине апреля из-за травмы. "Локомотив" 17 июня вернется из отпуска для прохождения медицинского обследования, а с 18 июня железнодорожники начнут учебно-тренировочный сбор на своей базе в Баковке.
"У Вадима все нормально, восстановление идет в графике. Последнее обследование показало, что к началу сборов он точно будет готов приступить к занятиям в общей группе", - сказал Кузьмичев.
В текущем сезоне Раков провел за "Крылья Советов" 11 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.