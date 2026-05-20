05:49 20.05.2026
Россияне на курортах Турции начали жестче контролировать расходы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы в Турции стали внимательнее относиться к расходам и отказываться от спонтанных трат вне отелей.
  • Средний чек в ресторанах на популярных курортах Турции за год вырос примерно на 20–30%.
  • Часть ресторанов и магазинов на курортах начала активнее предлагать скидки и специальные акции для привлечения иностранных туристов.
АНКАРА, 20 мая — РИА Новости. Российские туристы в Турции стали значительно внимательнее относиться к расходам и чаще отказываются от спонтанных трат вне отелей, сообщила РИА Новости представитель туристической отрасли в Анталье Махинур Озтепе.
Ранее источник в правительстве Турции сообщил РИА Новости, что власти внимательно следят за ценами на отдых в стране и намерены сохранять комфортные условия для иностранных туристов.
"Туристы из России в нынешнем сезоне начали тщательнее планировать расходы во время отдыха на турецких курортах на фоне роста цен в ресторанах, пляжных клубах и сфере развлечений", - сообщила собеседник агентства.
По ее словам, россияне чаще интересуются акциями, бесплатными услугами и скидками еще до приезда в отель, а также стараются заранее рассчитывать бюджет поездки.
Озтепе отметила, что многие туристы предпочитают проводить больше времени на территории отелей с системой all inclusive (все включено), сокращая расходы на питание и развлечения за пределами гостиниц. По их словам, часть отдыхающих стала реже посещать рестораны и покупать дополнительные экскурсии, особенно при семейном отдыхе.
По словам собеседницы агентства, средний чек в ресторанах на популярных курортах Турции за год вырос примерно на 20–30%. Ужин на двоих в заведениях средней категории в Анталье и Бодруме сейчас обходится туристам в 2,5–4 тысячи турецких лир — около 55–90 долларов по текущему курсу — тогда как в прошлом сезоне аналогичные расходы были заметно ниже.
Источники РИА Новости в туристической отрасли сообщили, что аренда пляжных лежаков на ряде курортов достигает 1–1,5 тысячи лир (22–33 доллара) за день, а стоимость морских экскурсий для семьи может превышать 10 тысяч лир (более 220 долларов). В отрасли также отметили рост цен на напитки, услуги пляжных клубов и такси в туристических районах.
В отрасли также сообщили, что часть ресторанов и магазинов на курортах начала активнее предлагать скидки в дневные часы и специальные акции для привлечения иностранных туристов в высокий сезон.
Заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын ранее заявлял в интервью РИА Новости, что турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.
