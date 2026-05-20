Россияне на курортах Турции начали жестче контролировать расходы

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы в Турции стали внимательнее относиться к расходам и отказываться от спонтанных трат вне отелей.

Средний чек в ресторанах на популярных курортах Турции за год вырос примерно на 20–30%.

Часть ресторанов и магазинов на курортах начала активнее предлагать скидки и специальные акции для привлечения иностранных туристов.

АНКАРА, 20 мая — РИА Новости. Российские туристы в Турции стали значительно внимательнее относиться к расходам и чаще отказываются от спонтанных трат вне отелей, сообщила РИА Новости представитель туристической отрасли в Анталье Махинур Озтепе.

Ранее источник в правительстве Турции сообщил РИА Новости, что власти внимательно следят за ценами на отдых в стране и намерены сохранять комфортные условия для иностранных туристов.

"Туристы из России в нынешнем сезоне начали тщательнее планировать расходы во время отдыха на турецких курортах на фоне роста цен в ресторанах, пляжных клубах и сфере развлечений", - сообщила собеседник агентства.

По ее словам, россияне чаще интересуются акциями, бесплатными услугами и скидками еще до приезда в отель, а также стараются заранее рассчитывать бюджет поездки.

Озтепе отметила, что многие туристы предпочитают проводить больше времени на территории отелей с системой all inclusive (все включено), сокращая расходы на питание и развлечения за пределами гостиниц. По их словам, часть отдыхающих стала реже посещать рестораны и покупать дополнительные экскурсии, особенно при семейном отдыхе.

По словам собеседницы агентства, средний чек в ресторанах на популярных курортах Турции за год вырос примерно на 20–30%. Ужин на двоих в заведениях средней категории в Анталье Бодруме сейчас обходится туристам в 2,5–4 тысячи турецких лир — около 55–90 долларов по текущему курсу — тогда как в прошлом сезоне аналогичные расходы были заметно ниже.

Источники РИА Новости в туристической отрасли сообщили, что аренда пляжных лежаков на ряде курортов достигает 1–1,5 тысячи лир (22–33 доллара) за день, а стоимость морских экскурсий для семьи может превышать 10 тысяч лир (более 220 долларов). В отрасли также отметили рост цен на напитки, услуги пляжных клубов и такси в туристических районах.

В отрасли также сообщили, что часть ресторанов и магазинов на курортах начала активнее предлагать скидки в дневные часы и специальные акции для привлечения иностранных туристов в высокий сезон.