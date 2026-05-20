17:52 20.05.2026
Кумпилов: в центре внимания помощь участникам СВО и их близким

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В центре внимания правительства Республики Адыгея - помощь участникам спецоперации и их близким, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
"С министром труда и социального развития РА Джанбечем Мирзой подвели итоги реализации мероприятий отраслевых программ и нацпроектов в 2025 году. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным определены ключевые задачи в сфере демографии и социальной политики. Это комплексная поддержка семей с детьми, помощь участникам СВО и их близким, забота о старшем поколении, обеспечение устойчивого роста качества жизни населения", - написал Кумпилов на платформе "Макс".
Он добавил, что все инициированные меры поддержки уязвимых категорий граждан должны своевременно и в полном объеме реализовываться в республике. Для этого необходимо постоянно оценивать эффективность действующих механизмов социальной помощи и совершенствовать региональные меры, чтобы люди чувствовали заботу государства, а их жизнь реально улучшалась.
"В центре внимания по-прежнему остается помощь участникам СВО и их близким. С первых дней специальной военной операции все здоровые силы общества сплотились для помощи нашим бойцам и их семьям. Под эгидой партии "Единая Россия" волонтерские и патриотические организации, представители бизнеса, члены молодежных объединений, неравнодушные жители формируют и отправляют на передовую гуманитарные грузы, оказывают адресную помощь семьям ветеранов. Большая работа ведется по линии госфонда "Защитники Отечества", - подчеркнул глава региона.
По его словам, еще одно важнейшее направление – демография. За последние годы удалось повысить рождаемость, в республике значительно увеличилось количество многодетных семей – сегодня их насчитывается свыше 9,6 тысячи.
"Мы видим, что меры поддержки семей работают, стараемся постоянно их актуализировать и увеличивать выделяемые средства. Считаю, что, наряду со стимулированием рождаемости, сейчас важно помочь родителям в воспитании и обучении юных жителей, используя весь имеющийся инструментарий поддержки", - добавил Кумпилов.
Он поручил профильному ведомству усилить это направление.
В республике также продолжают развитие социальных услуг для старшего поколения, направленных на продление активного долголетия и качественный уход. В 2025 году по нацпроекту "Семья" на эти цели направили 100 миллионов рублей, в этом году – около 140 миллионов рублей. Доля пожилых граждан, вовлеченных в региональные программы активного долголетия, на сегодня превышает 40%.
 
