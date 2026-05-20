Задержанный на Кубани агент Киева хотел поджечь релейные шкафы
08:30 20.05.2026 (обновлено: 10:10 20.05.2026)
Задержанный на Кубани агент Киева хотел поджечь релейные шкафы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кубани задержан злоумышленник по подозрению в подготовке поджога релейных шкафов.
  • Задержанный признался, что связался с представителем террористической организации в мессенджере Telegram и получил от него задание поджечь релейные шкафы на железной дороге в Краснодаре.
  • Поджечь релейный шкаф задержанный не успел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Задержанный на Кубани злоумышленник признался, что по заданию украинских террористов хотел поджечь релейные шкафы, следует из видео ФСБ.
Задержанный признался, что инициативно связался с представителем террористической организации в мессенджере Telegram.
"Получил от него задание поджечь релейные шкафы на железной дороге в пределах города Краснодара, а также инструкцию по проведению поджога", - сказал злоумышленник.
Он добавил, что затем подготовил бутылку с зажигательной смесью и закопал ее возле своего дома. Поджечь релейный шкаф краснодарец не успел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Ранее ФСБ сообщила, что сорвала теракт в Краснодарском крае, был задержан и арестован житель Краснодара, готовивший по заданию украинских террористов поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона.
