ЕК и Украина подписали меморандум, необходимый для выделения кредита Киеву

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Еврокомиссия и Украина подписали в среду меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.