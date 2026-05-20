11:55 20.05.2026 (обновлено: 12:04 20.05.2026)
ЕК и Украина подписали меморандум, необходимый для выделения кредита Киеву

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению кредита на 90 миллиардов евро.
  • Первый бюджетный транш Киев получит во втором квартале.
  • Шесть из девяти миллиардов евро этой выплаты пойдут на закупку и производство беспилотников.
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Еврокомиссия и Украина подписали в среду меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
"Сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи уверенно приближает нас к первому траншу кредита поддержки Украины. Как и было обещано, первый бюджетный транш будет выделен во втором квартале", - написал он в сети X.
По его словам, "поддержка укрепит экономическую устойчивость Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией".
При этом ранее сообщалось, что 6 из 9 миллиардов евро первого транша кредита пойдут на закупку и производство для Киева беспилотников.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Медведев прокомментировал новый кредит Украине от ЕС
23 апреля, 19:39
 
В миреУкраинаЕврокомиссияКиевВалдис Домбровскис
 
 
