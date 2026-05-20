ЕК и Украина подписали меморандум, необходимый для выделения кредита Киеву

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Еврокомиссия и Украина подписали в среду меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
По его словам, "поддержка укрепит экономическую устойчивость Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией".
При этом ранее сообщалось, что 6 из 9 миллиардов евро первого транша кредита пойдут на закупку и производство для Киева беспилотников.
