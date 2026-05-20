Краснов заявил о планах проводить судебные процессы через "Госуслуги"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В России будут развивать цифровое правосудие, включая возможность участия в процессах через портал "Госуслуги", заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировых судей.

"В планах также дистанционное участие в процессах через портал и создание отдельного судебного раздела в личном кабинете", — сказал он.

Краснов отметил, что с 1 июня россияне смогут получать через "Госуслуги" судебную корреспонденцию. Это позволит им своевременно узнавать о судебных процессах, в которых они участвуют, стороны смогут оперативно получать извещения и документы, а суды — снизить нагрузку и издержки.

По словам главы Верховного суда, в современных условиях качество мировой юстиции существенно зависит от технологической инфраструктуры. Однако цифровое правосудие все еще характеризуется фрагментарностью и неоднородностью.

Так, пояснил Краснов, многие мировые участки все еще пользуются устаревшей техникой, там не хватает серверного оборудования, средств аудиопротоколирования, систем видео-конференц-связи.

"Используются различные, порой несовместимые между собой региональные решения, как итог — отсутствие единой цифровой среды правосудия", — добавил он.