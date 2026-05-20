14:30 20.05.2026 (обновлено: 14:36 20.05.2026)
Краснов заявил о планах проводить судебные процессы через "Госуслуги"

Глава Верховного суда Игорь Краснов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России будут развивать цифровое правосудие, включая возможность участия в судебных процессах через портал "Госуслуги".
  • С 1 июня россияне смогут получать судебную корреспонденцию через "Госуслуги".
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В России будут развивать цифровое правосудие, включая возможность участия в процессах через портал "Госуслуги", заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировых судей.
"В планах также дистанционное участие в процессах через портал и создание отдельного судебного раздела в личном кабинете", — сказал он.
Краснов отметил, что с 1 июня россияне смогут получать через "Госуслуги" судебную корреспонденцию. Это позволит им своевременно узнавать о судебных процессах, в которых они участвуют, стороны смогут оперативно получать извещения и документы, а суды — снизить нагрузку и издержки.
По словам главы Верховного суда, в современных условиях качество мировой юстиции существенно зависит от технологической инфраструктуры. Однако цифровое правосудие все еще характеризуется фрагментарностью и неоднородностью.
Так, пояснил Краснов, многие мировые участки все еще пользуются устаревшей техникой, там не хватает серверного оборудования, средств аудиопротоколирования, систем видео-конференц-связи.
"Используются различные, порой несовместимые между собой региональные решения, как итог — отсутствие единой цифровой среды правосудия", — добавил он.
Для удобства и доступности для людей, снижения нагрузки и освобождения судей от рутины сейчас уже проходят испытания приемлемые для судебной системы решения по автоматизации процессуальных задач с использованием нейросетей, заключил глава Верховного суда.
