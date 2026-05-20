В Красноярске отремонтируют дорогу до "Красноярских Столбов"
13:51 20.05.2026
В Красноярске отремонтируют дорогу до восточного входа "Красноярских Столбов"

КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Дороги на трех улицах Красноярска, одна из которых ведет к восточному входу в национальный парк "Красноярские Столбы" отремонтируют в рамках нацпроекта в Красноярске, сообщается на официальном портале правительства региона.
Согласно релизу, в краевой столице начался ремонт дорог к популярным туристическим местам. В этом сезоне планируют обновить улицу Базайскую, Игарскую и Авиаторов.
"Работу выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На участке от улицы Свердловской до здания № 373 по улице Базайской обновят дорожное покрытие и приведут в порядок тротуары. Подрядчики начали фрезеровать старый асфальт. Дорога ведет к восточному входу "Красноярских Столбов" и Торгашинскую лестницу", - говорится в сообщении.
Приводят в порядок и улицу Авиаторов – один из самых крупных объектов ремонта этого года. Дорога ведет еще до одного популярного туристического места – острова Татышева. В ближайшее время начнется ремонт улицы Игарской. В планах обновить бордюры и асфальт, включая шлюзы кольцевой развязки с улицами Сурикова и Брянская. По этой дороге можно доехать до часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе.
Всего в этом сезоне в Красноярске в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируется отремонтировать 25 участков дорог.
