Рейтинг@Mail.ru
Корнеева с большим трудом вышла в финал квалификации "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:01 20.05.2026 (обновлено: 17:11 20.05.2026)
Корнеева с большим трудом вышла в финал квалификации "Ролан Гаррос"

Корнеева пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису

© Фото : Сайт Федерации тенниса РоссииАлина Корнеева
Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : Сайт Федерации тенниса России
Алина Корнеева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Алина Корнеева пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В матче второго круга Корнеева одержала победу над представительницей Аргентины Жасмин Ортенци со счетом 4:6, 6:4, 6:2.
  • Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго круга Корнеева (120-я ракетка мира) нанесла поражение представительнице Аргентины Жасмин Ортенци (152) со счетом 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros, Qualification WTA
20 мая 2026 • начало в 14:35
Завершен
Алина Корнеева
2 : 14:66:46:2
Jazmin Ortenzi
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале квалификации 18-летняя россиянка встретится с аргентинкой Юлией Риерой.
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россиянка Приданкина вышла в финал квалификации "Ролан Гаррос"
Вчера, 14:32
 
ТеннисСпортФранцияПарижАргентинаАлина КорнееваРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала