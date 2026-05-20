Корнеева с большим трудом вышла в финал квалификации "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Алина Корнеева пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В матче второго круга Корнеева одержала победу над представительницей Аргентины Жасмин Ортенци со счетом 4:6, 6:4, 6:2.
- Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Roland Garros, Qualification WTA
20 мая 2026 • начало в 14:35
Завершен
В финале квалификации 18-летняя россиянка встретится с аргентинкой Юлией Риерой.