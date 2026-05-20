10:47 20.05.2026
Тренер "Зенита" назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ

Тренер "Зенита" де Оливейра назвал Кордобу лучшим футболистом сезона в РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Джон Кордоба
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра считает нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 17 мячей в 28 матчах.
  • Вильям де Оливейра не стал выделять кого-то из игроков «Зенита», отметив, что вся команда заслужила победу.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер петербургского "Зенита" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что считает нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Зенит" 17 мая в седьмой раз за восемь лет выиграл РПЛ. Форвард "Краснодара" Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата (17 забитых мячей в 28 матчах).
"Скажу честно, что футболист, который сделал разницу, - это Джон Кордоба. Это важнейшая фигура для "Краснодара". Это лучший футболист с точки зрения влияния на результат", - сказал де Оливейра, отвечая на вопрос о лучшем игроке завершившегося сезона.
Вместе с тем тренер "Зенита" не стал выделять кого-то из игроков "сине-бело-голубых". "Вся команда - молодцы! И те, кто играл, и те, кто был в запасе. Они сделали "Зенит" сильнее. Мы это заслужили", - добавил собеседник агентства.
ФутболСпортЗенитКраснодарДжон КордобаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
