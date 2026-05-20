Краткий пересказ от РИА ИИ Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра считает нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 17 мячей в 28 матчах.

Вильям де Оливейра не стал выделять кого-то из игроков «Зенита», отметив, что вся команда заслужила победу.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер петербургского "Зенита" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что считает нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Зенит" 17 мая в седьмой раз за восемь лет выиграл РПЛ. Форвард "Краснодара" Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата (17 забитых мячей в 28 матчах).

"Скажу честно, что футболист, который сделал разницу, - это Джон Кордоба. Это важнейшая фигура для "Краснодара". Это лучший футболист с точки зрения влияния на результат", - сказал де Оливейра, отвечая на вопрос о лучшем игроке завершившегося сезона.