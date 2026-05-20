Россия и Китай выступили за устойчивое перемирие в Газе

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают за достижение устойчивого перемирия в секторе Газа, следует из совместного заявления стран.
"Стороны выступают в пользу достижения устойчивого перемирия в секторе Газа, что позволит обеспечить долгосрочную стабилизацию обстановки и наладить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся", - говорится в тексте заявления.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.