ВВС США потеряли уже 42 самолета и БПЛА в ходе конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Американские ВВС в ходе военной операции против Ирана потеряли в общей сложности 42 летательных аппарата, включая истребители F-15E и F-35A, а также беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton, следует из свежего отчета Исследовательской службы конгресса США (CRS).

Наибольшие потери пришлись на беспилотники: уничтожены 24 ударно-разведывательных БПЛА MQ-9 Reaper и один разведывательный MQ-4C Triton ВМС США.

В этом же отчете отмечается серьезный урон для заправочной авиации - из строя выбыли сразу семь танкеров KC-135 Stratotanker, один из которых разбился в Ираке с шестью членами экипажа, а еще пять были повреждены на земле в Саудовской Аравии во время ракетно-дронового удара Ирана в марте.

Среди боевой пилотируемой авиации США потеряли четыре истребителя-бомбардировщи ка F -15E Strike Eagle, три из которых были ошибочно сбиты дружественным огнем над Кувейтом , а один - силами ПВО Ирана, и штурмовик A-10 Thunderbolt II.

Помимо этого, в ходе поисково-спасательных миссий в Иране американские военные были вынуждены намеренно уничтожить на земле два своих самолета спецопераций MC-130J Commando II, а вертолет HH-60W Jolly Green II получил повреждения.

По данным службы, в ходе иранского налета на саудовскую авиабазу принца Султана также был поврежден самолет ДРЛО E-3 Sentry (AWACS), который находился на незащищенной дорожке.

Кроме того, в материалах службы упоминается повреждение наземным огнем новейшего истребителя США пятого поколения F-35A Lightning II.

При этом, как сообщает портал Iran War Cost Tracker, за 79 дней военной операции против Ирана администрация президента США Дональда Трампа израсходовала уже более 85 миллиардов долларов. Эта сумма почти втрое превышает прежнюю оценку в 29 миллиардов долларов, которую ранее озвучил исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона Джулс Херст.