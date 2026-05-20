Число комплексов фотовидеонаблюдения увеличат в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Количество комплексов фотовидеофиксации для профилактики нарушения правил будет увеличено на дорогах Тюменской области, заявил губернатор Александр Моор.

"Основные причины ДТП с трагическими последствиями – превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения. Поэтому продолжим наращивать количество комплексов фотовидеофиксации. Сегодня на дорогах нашего региона действуют более 260 таких устройств – и стационарных, и передвижных. Они показывают свою эффективность, поэтому есть смысл увеличивать число камер", - сообщил Моор, его слова цитирует пресс-служба губернатора по итогам заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Отмечается, что в целом в Тюменской области за четыре месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось на 16%. Этому способствует и активная работа по профилактике нарушений. По данным Госавтоинспекции региона, в первом квартале текущего года проведено 60 профилактических рейдов, выявлено 1,4 тысячи пьяных водителей и более 1,3 тысячи случаев управления транспортом бесправниками.