Рейтинг@Mail.ru
Число комплексов фотовидеонаблюдения увеличат в Тюменской области - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:40 20.05.2026
Число комплексов фотовидеонаблюдения увеличат в Тюменской области

Моор: число комплексов фотовидеонаблюдения увеличат в Тюменской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Количество комплексов фотовидеофиксации для профилактики нарушения правил будет увеличено на дорогах Тюменской области, заявил губернатор Александр Моор.
"Основные причины ДТП с трагическими последствиями – превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения. Поэтому продолжим наращивать количество комплексов фотовидеофиксации. Сегодня на дорогах нашего региона действуют более 260 таких устройств – и стационарных, и передвижных. Они показывают свою эффективность, поэтому есть смысл увеличивать число камер", - сообщил Моор, его слова цитирует пресс-служба губернатора по итогам заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Отмечается, что в целом в Тюменской области за четыре месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось на 16%. Этому способствует и активная работа по профилактике нарушений. По данным Госавтоинспекции региона, в первом квартале текущего года проведено 60 профилактических рейдов, выявлено 1,4 тысячи пьяных водителей и более 1,3 тысячи случаев управления транспортом бесправниками.
По итогам заседания губернатор также поручил проверить, как дети и подростки усваивают полученные в школах навыки безопасного поведения, при необходимости провести дополнительные занятия, подключать к этой работе их родителей.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала