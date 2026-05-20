Новую производственную линию запустили на заводе в Руднянском районе

11:35 20.05.2026 (обновлено: 11:36 20.05.2026)
Новую производственную линию запустили на Руднянском тарном комбинате

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На Руднянском тарном комбинате официально запущена новая производственная линия, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Руднянский тарный комбинат – промышленное предприятие, специализирующееся на выпуске жестяной банки для консервной продукции. В 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по расширению производства и наращиванию мощностей завода.
"За это время компания построила современный производственно-складской комплекс общей площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. Сегодня на Руднянском тарном комбинате официально запущена новая производственная линия. Обновленное предприятие осмотрел в ходе рабочего визита в округ", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Общий объем инвестиций в проект составил свыше 1 миллиарда рублей. Его реализация позволила увеличить объем выпуска продукции до 40 миллионов единиц в месяц, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Сейчас на комбинате продолжается монтаж еще двух производственных линий. Всего здесь будут выпускать 14 видов продукции.
По словам Анохина, учредитель компании Владимир Альшевский считает, что в Смоленской области созданы комфортные условия для ведения бизнеса. Все вопросы, связанные с реализацией проектов, решаются оперативно.
