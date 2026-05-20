17:51 20.05.2026 (обновлено: 18:04 20.05.2026)
Семин высказался о возможном возвращении Кокорина в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что ему сложно судить о перспективах возвращения Александра Кокорина в чемпионат России, поскольку он не следил за игрой нападающего в последнее время.
Ранее пресс-служба кипрского клуба "Арис" сообщила, что 35-летний Кокорин покинет команду по окончании текущего сезона. Форвард выступал за "Арис" с 2022 года, выиграл чемпионат Кипра в сезоне-2022/23 и был признан самым ценным игроком турнира.
"Я не могу сказать, вернется ли он, возьмут ли его, потому что я не смотрел его матчи. Кипрские матчи тут не показывают", - сказал Семин.
В России Кокорин играл за "Динамо", "Спартак", "Зенит" и "Сочи", а также провел 48 матчей за сборную России, забив 12 мячей.
ФутболСпортРоссияКипрАлександр КокоринДинамо МоскваАрисСпартак МоскваЮрий Семин
 
