Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

Кокорин выступал за клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог клубу впервые в своей истории стать чемпионом Кипра. Отмечается, что заключительный матч сезона против АЕКа, который пройдет 22 мая, станет для него прощальным.

"Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы. Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории", - говорится в сообщении клуба.