Рейтинг@Mail.ru
Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:09 20.05.2026 (обновлено: 17:10 20.05.2026)
Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

"Арис" объявил об уходе экс-игрока сборной России Кокорина по окончании сезона

© Соцсети игрокаАлександр Кокорин
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Соцсети игрока
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футболист Александр Кокорин покинет кипрский футбольный клуб «Арис» по окончании сезона.
  • Кокорин выступал за клуб с 2022 года и в сезоне 2022/23 помог команде впервые стать чемпионом Кипра.
  • Заключительный матч сезона против АЕКа, который пройдет 22 мая, станет для Кокорина прощальным.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кипрский футбольный клуб "Арис" в своем Telegram-канале объявил, что российский футболист Александр Кокорин покинет команду по окончании сезона.
Кокорин выступал за клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог клубу впервые в своей истории стать чемпионом Кипра. Отмечается, что заключительный матч сезона против АЕКа, который пройдет 22 мая, станет для него прощальным.
"Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы. Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории", - говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустив большую часть сезона из-за травмы, и не отметился результативными действиями.
Официальный мяч FONBET Кубка России Меридиан - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Стали известны соперники юношеских сборных России в июне
Вчера, 17:08
 
ФутболАлександр КокоринАрис
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала