Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский футболист Александр Кокорин покинет кипрский футбольный клуб «Арис» по окончании сезона.
- Кокорин выступал за клуб с 2022 года и в сезоне 2022/23 помог команде впервые стать чемпионом Кипра.
- Заключительный матч сезона против АЕКа, который пройдет 22 мая, станет для Кокорина прощальным.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кипрский футбольный клуб "Арис" в своем Telegram-канале объявил, что российский футболист Александр Кокорин покинет команду по окончании сезона.
Кокорин выступал за клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог клубу впервые в своей истории стать чемпионом Кипра. Отмечается, что заключительный матч сезона против АЕКа, который пройдет 22 мая, станет для него прощальным.
"Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы. Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории", - говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустив большую часть сезона из-за травмы, и не отметился результативными действиями.