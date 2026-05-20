Си Цзиньпин прокомментировал запуск года образования с Россией

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал запуск перекрестных годов образования с Россией стратегическим решением.
"Запуск годов китайского-российского сотрудничества в области образования... это стратегическое решение, которое приняли мы с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, исходя из долгосрочного развития китайско-российских отношений", - сказал Си Цзиньпин.