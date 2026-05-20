Си Цзиньпин заявил о высоком уровне российско-китайских отношений

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам переговоров в Пекине заявил о высоком уровне и характере российско-китайских отношений.

"Президент Путин уже в 25 раз посещает Китай. Это само по себе свидетельствует о высоком уровне и высоком характере китайско-российских отношений", - сказал Си Цзиньпин.