Си Цзиньпин рассказал о продвижении здорового развития отношений с Россией
08:10 20.05.2026 (обновлено: 08:22 20.05.2026)
Си Цзиньпин рассказал о продвижении здорового развития отношений с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин заявил о продвижении здорового развития российско-китайских отношений.
  • По его словам, такое развитие отношений является стратегическим выбором лидеров двух стран.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Продвижение здорового, стабильного развития российско-китайских отношений является стратегическим выбором, сделанным лидерами России и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Неуклонное продвижение долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития отношений Китая и России является стратегическим выбором, который мы вместе с президентом Путиным совместно сделали, исходя из фундаментальных интересов двух стран и общей тенденции мирового развития", - сказал Си Цзиньпин.
