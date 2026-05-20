Си Цзиньпин рассказал о продвижении здорового развития отношений с Россией

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Продвижение здорового, стабильного развития российско-китайских отношений является стратегическим выбором, сделанным лидерами России и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Неуклонное продвижение долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития отношений Китая и России является стратегическим выбором, который мы вместе с президентом Путиным совместно сделали, исходя из фундаментальных интересов двух стран и общей тенденции мирового развития", - сказал Си Цзиньпин.