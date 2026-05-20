Китай и Россия будут защищать авторитет ООН, заявил Си Цзиньпин

- Китай и Россия будут решительно защищать авторитет ООН, заявил Си Цзиньпин.
- Си Цзиньпин заявил о противодействии проявлениям гегемонии и односторонности.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Китай и Россия будут решительно показывать чувство долга как ответственные мировые державы, защищать авторитет ООН и международной справедливости, противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять", - отметил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.